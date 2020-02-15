Биатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят свою дисквалификацию в CAS

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, которые были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, подадут апелляцию на решение об отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», — цитирует Драчёва ТАСС.

Слепцова и Устюгов дисквалифицированы на два года за нарушение антидопинговых правил.

У Устюгова будут аннулированы все результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.

Ранее сообщалось, что Россия лишится первого места в медальном зачёте ОИ-2014.