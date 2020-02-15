Логинов ведёт борьбу за золото: в Антерсельве проходит мужской спринт на ЧМ по биатлону

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Борислав Головин
В Антерсельве на чемпионате мира по биатлону проходит мужской спринт. Сборную России представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Никита Поршнев. Российские спортсмены постараются завоевать первую медаль для команды на данном турнире. RT ведёт текстовую трансляцию.
Логинов ведёт борьбу за золото: в Антерсельве проходит мужской спринт на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 15 февраля 2020

    Гараничев начал гонку не очень удачно и к тому же допустил промах на лёжке. 

  • ЛОГИНОВ!!! ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ!!! ОН НОВЫЙ ЛИДЕР!!! 7,6 секунды Александр везёт Фийону Майе!

  • Лидирует Логинов и на отметке 6,3 км. Он выигрывает у Тарьея Бё 2,6 секунды. Остальные уступают ещё больше. Ждём второй огневой рубеж. 

  • Тарьей Бё в итоге третий (+16,0)! Йоханнес сегодня останется без медали! Два француза пока на вершине! Но есть Логинов. 

  • А ЛОГИНОВ НА ОТМЕТКЕ 5,2 КМ ЛИДИРУЕТ!!! 

  • Тарьей Бё на отметке 9,6 км демонстрирует третье время (+11,4)!

  • Фуркад финиширует вторым (+13,0)!

  • Фуркад на отметке 9,6 км показывает второй результат (+9,1) и пока опережает Йоханнеса в борьбе за серебро! 

  • Между тем Поршнев финишировал в одни ноги с Хофером. Оба проиграли Фийону Майе 1 минуту 15,8 секунды. 

  • Логинов закрыл все пять мишеней на стойке и ушёл с рубежа четвёртым (+2,4)!!! ВЕЛИКОЛЕПНО!!! 

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