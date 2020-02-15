Логинов ведёт борьбу за золото: в Антерсельве проходит мужской спринт на ЧМ по биатлону

В Антерсельве на чемпионате мира по биатлону проходит мужской спринт. Сборную России представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Никита Поршнев. Российские спортсмены постараются завоевать первую медаль для команды на данном турнире. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Филиппов