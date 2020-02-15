Логинов ведёт борьбу за золото: в Антерсельве проходит мужской спринт на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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15 февраля 2020
Гараничев начал гонку не очень удачно и к тому же допустил промах на лёжке.
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ЛОГИНОВ!!! ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ!!! ОН НОВЫЙ ЛИДЕР!!! 7,6 секунды Александр везёт Фийону Майе!
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Лидирует Логинов и на отметке 6,3 км. Он выигрывает у Тарьея Бё 2,6 секунды. Остальные уступают ещё больше. Ждём второй огневой рубеж.
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Тарьей Бё в итоге третий (+16,0)! Йоханнес сегодня останется без медали! Два француза пока на вершине! Но есть Логинов.
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А ЛОГИНОВ НА ОТМЕТКЕ 5,2 КМ ЛИДИРУЕТ!!!
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Тарьей Бё на отметке 9,6 км демонстрирует третье время (+11,4)!
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Фуркад финиширует вторым (+13,0)!
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Фуркад на отметке 9,6 км показывает второй результат (+9,1) и пока опережает Йоханнеса в борьбе за серебро!
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Между тем Поршнев финишировал в одни ноги с Хофером. Оба проиграли Фийону Майе 1 минуту 15,8 секунды.
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Логинов закрыл все пять мишеней на стойке и ушёл с рубежа четвёртым (+2,4)!!! ВЕЛИКОЛЕПНО!!!