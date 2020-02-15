«Это праздник для всех болельщиков»: что говорили о победе Логинова в спринте на ЧМ по биатлону

Победа Александра Логинова в спринте на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве стала праздником для всех российских болельщиков. Об этом в разговоре с RT заявила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. В свою очередь, сам спортсмен признался, что скучает по семье, а также ответил на нападки иностранных журналистов, которые припомнили ему дисквалификацию за допинг. Соперники россиянина также выразили мнение, что он якобы «недостоин» участвовать в ЧМ.

«Смог доказать, что мы самые сильные в мире»

Биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте и принёс России первое за 12 лет золото на чемпионате мира в этой дисциплине. Мало того, благодаря успеху уроженца Саратова прервалась безмедальная серия отечественной сборной на КМ и ЧМ, в которой насчитывалось 28 гонок.

Однако сразу после своего триумфа Логинов столкнулся с недоверием со стороны журналистов. Представители СМИ поинтересовались, почему люди должны верить в честность победы россиянина, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. В ответ Александр предложил всем желающим пожить у него, чтобы убедиться в том, что он чист.

«Не скажу точно, сколько у меня было допинг-тестов, но штук 12—16 прошёл. Что касается доверия, то мы наконец сумели расширить свою жилплощадь, поэтому с удовольствием готов принять любого спортсмена у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной — жена не поймёт», — приводит слова Логинова «Чемпионат».

В то же время победитель признался, что уже мечтает отправиться домой, хотя чемпионат мира стартовал совсем недавно, и на последнем круге спринта думал только о своей семье.

А вот для олимпийской чемпионки Анны Богалий победа Логинова стала, по её собственному признанию, настоящим подарком.

«Удивления вроде бы нет, но я рада, что, как говорится, «прорвало» и Саша выиграл. От этапов Кубка мира он дошёл до победы на ЧМ. Спринт — это его конёк. Но даже в позавчерашней эстафете у Александра был очень высокий результат. Это говорит о том, что он хорошо готов. Сегодня была очень жёсткая конкуренция даже за попадание в первую пятёрку, и я себя поймала на мысли, что впервые за несколько гонок неотрывно смотрела весь мужской спринт. Было приятно, что шла настолько упорная борьба. Думаю, для болельщиков это тоже праздник», — сказала Богалий в интервью RT.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, победа Логинова позволит сгладить ситуацию, возникшую после недавних новостей о признании виновными в употреблении допинга Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

«Это огромная победа. Ведь даже наши недруги говорят, что Россия должна быть в биатлонном сообществе. Так что успех Логинова важен для всего биатлонного мира. Он подошёл к стартам в отличной форме, это совсем другой Логинов. Было видно, что он готов выиграть», — подчеркнул Васильев.

С победой Александра поздравил и вице-президент СБР Сергей Чепиков. Он отметил, что россиянин сумел настроиться на гонку, несмотря на все скандалы, возникающие вокруг российского спорта.

«Александр долго шёл к золотой медали, рад за него, за тренера, за команду. Да и наших болельщиков воодушевила эта гонка. Победа далась нелегко, особенно когда все лидеры мирового биатлона находились на пике формы. В этой гонке решалось практически всё. Ещё и на фоне дисквалификации олимпийской четвёрки... Ситуация совсем не простая. Александр смог собраться, несмотря на весь негатив вокруг нашего биатлона, а главное, доказать, что мы самые сильные в мире», — подчеркнул Чепиков.

«России вообще не должно быть здесь»

А вот иностранные спортсмены восприняли победу россиянина, мягко говоря, прохладно. Например, француз Мартен Фуркад демонстративно отказался её комментировать. Отвечая на вопрос о том, как он относится к успеху Александра, Мартен напомнил, что «между ними нет никаких отношений».

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В то же время олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон посетовал на плохую работу всей антидопинговой системы и подчеркнул, что не собирается поздравлять Александра с победой. По мнению шведа, ни Логинова, ни других российских биатлонистов не должны были допустить до этого чемпионата мира.

«Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона. У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня, у меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и брать медаль. WADA дисквалифицировало Россию недавно, её не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали», — цитирует Самуэльссона «Чемпионат».

Ещё более эмоционален был норвежец Тарьей Бё, занявший четвёртое место. Биатлонист посетовал на то, что ему пришлось довольствоваться «деревянной» медалью, тогда как победу отпраздновал спортсмен, отбывавший дисквалификацию за употребление допинга.

«По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется. Сегодня Россия уже фигурировала во всех заголовках, и мы получили олимпийскую бронзу из-за того, что они обманули всех на Олимпийских играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю бронзу. Жаль, что нельзя убрать имя Логинова из итогового протокола. Он не заслуживает того, чтобы находиться здесь. Сегодня был франко-норвежский поединок, но пришёл русский и вмешался. Не уважаю людей, которые обманывали», — цитирует «Чемпионат» Бё, ссылаясь на NRK.

В ещё более резкой форме о победе Логинова высказался Йоханнес Бё. Он усомнился в честности нынешней победы россиянина.

«На фоне всего того, о чём мы знаем, и низкой скорости в текущем сезоне победа Логинова выглядит немного странно», — признался Бё-младший.

В свою очередь, Логинов сообщил, что пока не читал критические высказывания норвежских спортсменов. Россиянин с иронией отметил, что готов поговорить со всеми, однако он «не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию».