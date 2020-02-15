Богалий назвала победу Логинова подарком для всей страны

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала победу Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.

«Это эмоции всей страны, эмоции радости и победы от того, что мы смогли. Саша сегодня нам преподнёс большой подарок. Удивления скорее нет, но я рада, что, как говорится, «прорвало» — и Саша выиграл. От этапов Кубка мира он дошёл до победы на ЧМ. Спринт — это его конёк. Но даже в позавчерашней эстафете у него был очень высокий результат. Это говорит о том, что он хорошо готов. Мы видели, что и у него, и у Кати Юрловой хорошие технические результаты. Они о многом говорят. Можно даже для этого не смотреть картинку. Поэтому это медаль для всей страны и такой подарок после утренних новостей», — заявила Богалий RT.

Ранее Логинов рассказал, что стало залогом его победы на ЧМ.