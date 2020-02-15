Логинов рассказал, что стало залогом его победы на ЧМ

Россиянин Александр Логинов прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.

«Думаю, что залогом успеха стала чистая стрельба. Конечно, мне повезло, что я стартовал позже и уже знал результаты Кентена Фийона Майе и Мартена Фуркада», — приводит слова Логинова ТАСС.

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что Логинов прервал антирекордную серию россиян из 28 гонок без медалей.