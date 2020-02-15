Логинов: во время последнего круга я думал о жене и дочери

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Россиянин Александр Логинов рассказал, с какими мыслями он выступал в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.
Логинов: во время последнего круга я думал о жене и дочери
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Я уже полтора месяца не был дома. 85% времени во время последнего круга я думал о жене и дочери, потому что уже очень хочу вернуться к ним», — приводит слова Логинова ТАСС.

Он отметил, что осенью травмы не давали ему полноценно тренироваться и он не мог выполнять нагрузки в полном объёме, но в последний месяц он уже занимался в полную силу.

«Так что я был готов, моя скорость возвращается. Я стартовал с мыслями, что надо стрелять на ноль, тем более что здесь очень сложное стрельбище», — добавил биатлонист.

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира.

Ранее Логинов рассказал, что стало залогом его победы на ЧМ.

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