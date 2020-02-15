Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ

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Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не намерен поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринте на чемпионате мира в Антерсельве.
Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Нет, нет никаких шансов, что я буду его поздравлять, — сказал Самуэльссон. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, это просто формальность. Я ничего не имею против российского биатлона, я против спортсменов, которые употребляли ЭПО, а потом возвращаются в спорт и становятся чемпионами мира. Считаю, что система работает неверно», — приводит слова Самуэльссона ТАСС.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

Ранее сообщалось, что Логинов впервые в карьере завоевал золото чемпионата мира по биатлону.

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