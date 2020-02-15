Логинов впервые завоевал золото чемпионата мира по биатлону

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Россиянин Александр Логинов впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата мира по биатлону.
Логинов впервые завоевал золото чемпионата мира по биатлону
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

Золото, завоёванное 28-летним россиянином в спринтерской гонке на 10 км на мировом первенстве 2020 года в итальянской Антерсельве, стало для него первым в карьере. Ранее он завоевал серебро в спринте на ЧМ-2019, дважды становился бронзовым призёром в эстафетных гонках.

Для российской сборной золотая медаль Логинова стала первой в активе команды с чемпионата мира 2017 года, когда в эстафете победили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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