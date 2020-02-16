Молчание чемпиона: почему Логинов отказался от общения с прессой в миксте на ЧМ по биатлону

Александр Логинов вновь отказался общаться с журналистами в микст-зоне после триумфальной победы в спринте на чемпионате мира по биатлону. В сборной России уверены, что спортсмен имеет полное право закрыться и минимизировать контакты с внешним миром, если это помогает ему сосредоточиться на гонках. О том, почему не стоит упрекать Логинова за такую закрытость — спецкор RT в Антерсельве.

Победитель спринтерской гонки чемпионата мира по биатлону в Антерсельве Александр Логинов бодрым шагом прошествовал мимо группы журналистов в микст-зоне точно так же, как сделал двумя днями ранее после смешанной эстафеты, и бросил, не поворачивая головы: «Не время ещё!».

Один на один в пустом подтрибунном коридоре Александр оказался не сильно разговорчивее. На поздравления ответил рукопожатием и сказал: «Поймите меня правильно: я поступаю так, как мне подсказывает внутреннее состояние. Год назад, скажу честно, мне было немного обидно прочитать в одном из ваших репортажей, что есть правила игры, и что спортсмен не должен игнорировать прессу. Но я тоже играю по правилам. По своим. На пресс-конференцию, разумеется, приду, отвечу на вопросы. Но на этом всё».

Также по теме Идеальная стрельба, отличная работа лыж и второй ход: Логинов завоевал первое в карьере золото ЧМ по биатлону Александр Логинов одержал победу в мужском спринте на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Взять первое в карьере золото...

В ожидании той самой пресс-конференции, на которой можно было узнать хоть какие-то подробности, я разговорилась с одним из тренеров сборной.

«Наверное, рассказывать о Логинове должен, прежде всего, его личный тренер Александр Касперович, мне это делать не совсем корректно», — сказал собеседник, но, получив обещание, что его имя не будет фигурировать в СМИ, продолжил.

«Саша — уникальный спортсмен. У него, как говорим мы, тренеры, с головой всегда всё в порядке. Он хорошо чувствует своё состояние, у него есть то, что называется спортивная «чуйка» во всём, что касается динамики скорости и динамики стрельбы. В спринте он прямо со старта взял хороший темп, очень правильный, не бросился вдогонку за лидерами, сломя голову, то есть полностью выдержал собственную тактику, в отличие от того же Йоханнеса Бё, который со старта бросился вперёд и тут же захлебнулся собственной скоростью. Логинов отработал всю дистанцию предельно чётко, шёл по нарастающей, а главное — выдержал всю гонку психологически. Это было непросто».

По мнению специалиста, есть масса причин, по которым новоиспечённый чемпион мира не даёт интервью в ходе соревнований.

«Спортсмены все разные, и Логинов один из тех, кто общается со всеми очень откровенно, с журналистами в том числе. Он не замкнут. Но эта откровенность очень сильно высасывает из него энергию. Энергия в ходе таких соревнований всё равно расходуется: каждый спортсмен постоянно находится в довольно большом коллективе, где так или иначе происходит непрерывное общение: друг с другом, с тренерами, с врачами, с сервисменами... Это как улей, который постоянно вокруг тебя жужжит, от этого жужжания совершенно некуда деться, а надо любым образом себя сохранить до старта», — продолжал тренер.

Как заявил специалист, на последнем сборе по движениям Логинова на трассе, по поведению на рубеже и по самой стрельбе было понятно, что он подходит к пику формы.

«В гонке же он продемонстрировал, что обладает потрясающей способностью концентрироваться в нужный момент. На мой взгляд, именно этой способности очень не хватило нашим девочкам в первой личной гонке чемпионата мира. Они ведь способны стрелять ничуть не хуже, чем это получилось у Логинова. Та же Катя Юрлова не менее профессиональна, чем Александр. Выступать на столь высоком уровне в 34 года, имея не самые потрясающие данные для биатлона — это великий профессионализм», — добавил эксперт.

Он также отметил, что перед Юрловой остаётся только снять шляпу за то, как она подвела себя к этому чемпионату, тренируясь самостоятельно почти весь сезон, имея семью и ребёнка.

«Но концентрация, способность абстрагироваться на рубеже от всего, кроме себя, своей винтовки и мишени, подвела не только её. Ну, какие четыре промаха можно было прогнозировать у Ларисы Куклиной? Ветер? Да она должна была радоваться этому ветру, потому что относится к очень небольшому кругу спортсменок, умеющих стрелять в таких условиях на «ноль». А получилось очень небрежно, другого слова для выступлений девочек я даже не могу подобрать. Если Логинову для того, чтобы побеждать, нужно объявить обет молчания... Ну, вот вы готовы его за это осуждать?», — закончил свои рассуждения вопросом наставник.

Ответ был очевиден. Пресс-конференция чемпиона позволила прочувствовать, какому прессингу подвергается Александр даже в своём внутреннем кругу, казалось бы, давно переварившим известную историю с дисквалификацией. Как выяснилось, ощущение было обманчивым: раздражение братьев Бё, и прежде всего Йоханнеса, после неудачно проведенной гонки было столь велико, что на Логинова они оба обрушились публично, даже не выйдя из микст-зоны — презрев какие бы то ни было приличия.

Также по теме «Это праздник для всех болельщиков»: что говорили о победе Логинова в спринте на ЧМ по биатлону Победа Александра Логинова в спринте на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве стала праздником для всех российских болельщиков. Об...

Но даже если бы этого не случилось, вряд ли стоит упрекать спортсмена за то, что он не готов общаться с внешним миром и столь подчёркнуто бережёт каждую каплю собственной энергии. Можно, кстати, вспомнить предыдущий чемпионат мира в Остерсунде и старого знакомого российских болельщиков Вольфганга Пихлера — доброжелательного, всегда открытого для общения немца, никогда ранее не отказывавшего журналистам в доступе к своим подопечным.

Тот турнир был для Пихлера-тренера последним в карьере. К тому же домашним — специалист возглавлял шведскую сборную. И первым делом полностью изолировал команду в Остерсунде от кого бы то ни было. Когда я шутливо спросила Вольфганга, правда ли что на время чемпионата он превратил расположение команды Швеции в тюрьму, немец возразил.

«Я бы не стал называть тюрьмой единственный пятизвёздочный отель во всей округе. Да, есть определённые ограничения, которые касаются незапланированного общения с прессой и активности в соцсетях, но это нормально. Надо быть идиотом, чтобы несколько лет готовиться к этому старту и всё профукать из-за того, что энергия пошла не в то русло...», — улыбнулся Пихлер.

Свою золотую медаль Швеция на том чемпионате завоевала — её обладательницей стала олимпийская чемпионка Ханна Эберг, а в заключение шведские женщины ещё взяли серебро в эстафете.

Хотя применительно к Логинову прошлогодний чемпионат мира лучше не вспоминать: стартовав вторым в гонке преследования спортсмен финишировал лишь 14-м, допустив пять промахов. Остаётся надеяться, что дважды в одну воронку снаряд всё-таки не упадёт.