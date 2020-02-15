Фуркад о Логинове: надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперёд

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, как, по его мнению, россиянин Александр Логинов может вернуть доверие со стороны биатлонистов после дисквалификации за употребление допинга.

«Когда меня спрашивают про допинг, то все ждут, что я буду делать громкие заявления, потому что все знают, насколько важна эта тема для меня. И я хочу говорить на эту тему откровенно, чтобы не показаться ещё глупее, чем кто-то ожидает. Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперёд. Но если ты сохраняешь молчание перед всеми спортсменами и прессой, говоришь по-русски на пресс-конференциях, не используешь английский, чтобы тебя поняли, это не помогает вернуть доверие», — приводит слова Фуркада ТАСС.

Несмотря на натянутые отношения между спортсменами, на церемонии награждения Логинов и Фуркад, занявшие первое и третье места, пожали друг другу руки. Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

Ранее Себастьян Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ.