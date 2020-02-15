Фуркад о Логинове: надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперёд
- Reuters
«Когда меня спрашивают про допинг, то все ждут, что я буду делать громкие заявления, потому что все знают, насколько важна эта тема для меня. И я хочу говорить на эту тему откровенно, чтобы не показаться ещё глупее, чем кто-то ожидает. Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперёд. Но если ты сохраняешь молчание перед всеми спортсменами и прессой, говоришь по-русски на пресс-конференциях, не используешь английский, чтобы тебя поняли, это не помогает вернуть доверие», — приводит слова Фуркада ТАСС.
Несмотря на натянутые отношения между спортсменами, на церемонии награждения Логинов и Фуркад, занявшие первое и третье места, пожали друг другу руки. Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.
Ранее Себастьян Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ.