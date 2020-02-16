Вирер победила в пасьюте на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 12-я
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Вирер преодолела дистанцию за 29 минут 22,0 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Для 29-летней итальянки это второе в карьере золото чемпионата мира.
Второе место заняла немка Дениз Херрман. Тройку призёров замкнула норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, допустившая три промаха и финишировавшая на 12-м месте. Светлана Миронова завершила гонку 21-й, Лариса Куклина — 23-й, а Ирина Старых — 24-й.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.