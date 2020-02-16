Вирер победила в пасьюте на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 12-я

Короткая ссылка
Итальянка Доротея Вирер заняла первое место в гонке преследования на 10 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Вирер победила в пасьюте на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 12-я
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

Вирер преодолела дистанцию за 29 минут 22,0 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Для 29-летней итальянки это второе в карьере золото чемпионата мира. 

Второе место заняла немка Дениз Херрман. Тройку призёров замкнула норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, допустившая три промаха и финишировавшая на 12-м месте. Светлана Миронова завершила гонку 21-й, Лариса Куклина — 23-й, а Ирина Старых — 24-й.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить