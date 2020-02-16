За вторым золотом: Логинов стартует первым в гонке преследования на ЧМ по биатлону

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Борислав Головин
В Антерсельве проходит мужская гонка преследования с четырьмя огневыми рубежами. Победитель спринта Александр Логинов попытается взять ещё одно золото. Его главные соперники — французы Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад, которые со старта будут проигрывать россиянину не более 20 секунд. RT ведёт текстовую трансляцию.
За вторым золотом: Логинов стартует первым в гонке преследования на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 16 февраля 2020

    А Жаклин пока не отстаёт от Йоханнеса. Когда Бё будет убегать от него?

  • Ух, на отметке 11.1 км Логинов уступает Йоханнесу уже 17 секунд. Серьёзное западение скорости у Саши. Но Фуркад тоже далековато. 

  • Ну а Логинова, увы, не видно. Выше третьего места ему сегодня не подняться, но Александр всё равно большой молодец. 

  • Йоханнес уже вышел вперёд в борьбе за золото. Нет сомнений, что норвежец сегодня победит. 

  • Жаклин первым уходит с рубежа. Йоханнес уступает ему всего 0,1 секунды. Логинов — 8,7 секунды, Мартен — 34,6. Третьим будет Александр. 

  • У Фуркада тоже промах. 

  • Точны Йоханнес и Жаклин, увы.

  • Промах у Саши.

  • 9,7 км. Логинов, Йоханнес (+12,6), Жаклин (+13,1), Мартен (+21,4). Ждём последний рубеж с трясущимися руками. 

  • Тяжеловато, конечно, Саше приходится. По лицу видно, как непросто даётся ему эта работа. 

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