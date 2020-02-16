За вторым золотом: Логинов стартует первым в гонке преследования на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
-
16 февраля 2020
А Жаклин пока не отстаёт от Йоханнеса. Когда Бё будет убегать от него?
-
Ух, на отметке 11.1 км Логинов уступает Йоханнесу уже 17 секунд. Серьёзное западение скорости у Саши. Но Фуркад тоже далековато.
-
Ну а Логинова, увы, не видно. Выше третьего места ему сегодня не подняться, но Александр всё равно большой молодец.
-
Йоханнес уже вышел вперёд в борьбе за золото. Нет сомнений, что норвежец сегодня победит.
-
Жаклин первым уходит с рубежа. Йоханнес уступает ему всего 0,1 секунды. Логинов — 8,7 секунды, Мартен — 34,6. Третьим будет Александр.
-
У Фуркада тоже промах.
-
Точны Йоханнес и Жаклин, увы.
-
Промах у Саши.
-
9,7 км. Логинов, Йоханнес (+12,6), Жаклин (+13,1), Мартен (+21,4). Ждём последний рубеж с трясущимися руками.
-
Тяжеловато, конечно, Саше приходится. По лицу видно, как непросто даётся ему эта работа.
- Историческая победа: Логинов выиграл спринт на ЧМ по биатлону в Антерсельве
- Идеальная стрельба, отличная работа лыж и второй ход: Логинов завоевал первое в карьере золото ЧМ по биатлону
- «Это праздник для всех болельщиков»: что говорили о победе Логинова в спринте на ЧМ по биатлону
- Молчание чемпиона: почему Логинов отказался от общения с прессой в миксте на ЧМ по биатлону
- «По уровню Саша намного выше остальных наших биатлонистов»: Драчёв о силе Логинова и отстранении Устюгова и Слепцовой