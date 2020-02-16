За вторым золотом: Логинов стартует первым в гонке преследования на ЧМ по биатлону

В Антерсельве проходит мужская гонка преследования с четырьмя огневыми рубежами. Победитель спринта Александр Логинов попытается взять ещё одно золото. Его главные соперники — французы Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад, которые со старта будут проигрывать россиянину не более 20 секунд. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Филиппов