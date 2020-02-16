Логинов завоевал бронзу в пасьюте на ЧМ по биатлону

Россиянин Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на 12 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

© Kalle Parkkinen/Newspix24

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Действующий чемпион мира в спринте, стартовавший первым, преодолел дистанцию за 31 минуту 39,1 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Победу одержал француз Эмильен Жаклен. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё. Россиянин Евгений Гараничев с тремя промахами занял 34-е место, Никита Поршнев, допустивший пять промахов, — 39-й, а Матвей Елисеев с семью промахами завершил гонку 55-м. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.