Логинов завоевал бронзу в пасьюте на ЧМ по биатлону
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Действующий чемпион мира в спринте, стартовавший первым, преодолел дистанцию за 31 минуту 39,1 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.
Победу одержал француз Эмильен Жаклен. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё.
Россиянин Евгений Гараничев с тремя промахами занял 34-е место, Никита Поршнев, допустивший пять промахов, — 39-й, а Матвей Елисеев с семью промахами завершил гонку 55-м.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.