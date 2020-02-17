«Его золотая медаль — достижение настоящего, а не прошлого»: как в мире биатлона восприняли выступление Логинова на ЧМ

Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн заявила, что не стоит осуждать Александра Логинова за ошибки прошлого. Она призналась, что как никто другой понимает, в каком положении находится россиянин. Своё мнение о чемпионе мира в спринте изменил и норвежец Йоханнес Бё. А вице-президент СБР Валерий Польховский выразил уверенность, что Александр не обращает внимание на необоснованные выпады в свой адрес.

Золото в спринте и бронза в гонке преследования не только сделали Александра Логинова самым успешным на данный момент биатлонистом чемпионата мира в Антерсельве, но и предоставили очередную возможность недоброжелателям вспомнить о его прошлом, в котором присутствует двухлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

Однако, если одни по-прежнему критикуют Логинова за тот эпизод в карьере, а другие предпочитают отмалчиваться (например, Мартен Фуркад, три года назад рассердившийся на россиянина за нежелание пожать ему руку), то третьи искренне поддерживают россиянина. Так, немка Дениз Херрманн, уличённая в применении запрещённого препарата в 2007 году, заявила, что прекрасно понимает Александра. Она выразила надежду, что он извлёк урок из ошибок прошлого.

«Логинов провёл великолепный спринт и был лучшим в этой гонке. Его золотая медаль — достижение настоящего, а не прошлого. Да, у Александра за спиной неприятная история: по-моему, он вернулся в спорт после дисквалификации как раз в тот год, когда я перешла в биатлон. Знаю по себе, как непросто продолжать карьеру, когда ты знаешь, что совершил в прошлом», — заявила Херрманн в интервью «Матч ТВ».

Существует и противоположная точка зрения. После триумфа Логинова в первой индивидуальной гонке на ЧМ сразу несколько иностранцев — в том числе братья Бё и швед Себастьян Самуэльссон — заявили, что Логинову не место на чемпионате мира.

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Впрочем, стоит отметить, что впоследствии мнение некоторых из них смягчилось. Йоханнес Бё объяснил, что под давлением представителей СМИ спортсмен порой чересчур резко высказывается на ту или иную острую тему. По его мнению, золото спринта досталось россиянину по праву, так как он успешно действовал как на трассе, так и на огневых рубежах.

«Сейчас ему тяжело, поскольку (как и все остальные спортсмены) он чист, но когда он побеждает, все думают о допинге. Считаю, что Александр — хороший спортсмен и, если бы у него не было этой истории, он мог бы быть номером один в мире, что он и показал», — приводит слова Бё-младшего ТАСС.

Тем не менее многих в России возмутила необоснованная критика в адрес новоиспечённого чемпиона. Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что его расстраивают подобные высказывания. Он призвал спортивных чиновников и журналистов, намеренно нагнетающих негативную атмосферу вокруг России, обратить внимание на собственные проблемы.

«Это говорит о том, что норвежцы не умеют держать удар. Мы их тёпленькими и возьмём. Пусть они нас возненавидят, а мы их победим в эстафете. Логинов не должен быть на чемпионате мира? Кто это вообще решил? Йоханнес или Тарьей? Алё, Тарьей! У Сашки две личные медали, а у тебя пока только общий успех в смешанной эстафете», — написал Губерниев в своём блоге.

В свою очередь, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский выразил уверенность, что выпады со стороны соперников никак не скажутся на настрое Логинова. По его словам, спортсмен обладает сильным характером и умеет абстрагироваться от негатива.

«Перед чемпионатом мира в мужском биатлоне сложилась такая ситуация, что две команды — норвежцы и французы, которые доминируют, — уже разделили медали между собой. Но тут вмешивается Логинов, который скорректировал подготовку. Прежде всего, это были эмоции. Сейчас мы видим уже совсем другое отношение», — цитирует Польховского «Матч ТВ».

На защиту Логинова встали и болельщики. Сразу несколько биатлонистов признались, что регулярно получают негативные комментарии в свой адрес от русскоязычных пользователей социальных сетей. По словам Самуэльссона, ему даже пришлось закрыть комментарии в своём аккаунте.

«Россияне думают, что я нападаю на Логинова, а он заслуживает быть здесь и соревноваться, как другие. Они пишут, что Логинов — лучший, а я — худший. Поступали ли мне угрозы? Русский очень сложный язык, но из того, что я видел, я ничего не могу назвать серьёзной угрозой», — цитирует Самуэльссона «Чемпионат».

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Бё-старший отметил, что такая ситуация стала для них привычной. По его словам, из-за своих высказываний норвежские биатлонисты пользуются особой популярностью в России.

«Мы видели много комментариев в Instagram. Но это просто здорово. В конце концов, это лишь часть игры. Мы работаем в сфере развлечений. Также нам нужно защищать свои интересы. Комментарии на меня не влияют. Петера Нортуга (норвежский лыжник. — RT) тоже называли свиньёй, и он отлично отвечал. Мы тоже можем ответить», — заявил Тарьей.

Его младший брат выразил схожую позицию.

«Ничего нового. В некоторой степени это переходит на личностный уровень, но, как публичные люди, мы должны отстаивать нашу точку зрения. Конечно, россияне поддерживают своих. Им нужно позволить это делать. Они свободно могут писать комментарии в социальных сетях», — добавил Йоханнес.

Слова партнёров по сборной Норвегии подтвердил и Ветле Шостад Кристиансен, которому, однако, достаётся по иному поводу. В 2018 году он в шутку опубликовал в Instagram свою фотографию в футболке с изображением Владимира Путина.

«Однажды я в шутку надел футболку с портретом Путина — им это очень не понравилось. Тогда я получил сотни писем с угрозами. В каком-то смысле мы уже к такому привыкли, воспринимаем это с правильной долей иронии. Россия в этом смысле ничем не отличается от Норвегии — у нас в интернете тоже полно троллей», — рассказал Кристиансен порталу Dagbladet.

В отличие от братьев Бё, Кристиансен воздержался от критики в адрес Логинова. По его мнению, россиянин заслуженно получил золотую медаль в спринте.