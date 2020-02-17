Губерниев: заявления в адрес Логинова ничего общего со свободой слова не имеют

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением относительно давления, которое оказывается на чемпиона мира по биатлону Александра Логинова в связи с его допинговым прошлым.
Губерниев: заявления в адрес Логинова ничего общего со свободой слова не имеют
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ситуация с норвежцами Бё, их выпадами в адрес Логинова… Расстройство — не то слово, которое я брал бы на вооружение. Всё это превращается в русофобию. Я — европейский человек и со всеми дружу, но меня это сильно коробит. Главное, они не понимают, что делают всё, чтобы Россия объединялась против такого. Ничего общего со свободой слова это не имеет. То, что Логинов не должен быть на чемпионате мира, это разговоры в пользу бедных. Это свидетельствует о том, что норвежцы не умеют держать удар. Значит, мы их тёпленькими и возьмём. Пускай они нас возненавидят, а мы их победим в эстафете. Не братья Бё решать, кому здесь быть», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

После победы в спринтерской гонке Логинова, братья Бё, не попавшие на пьедестал почёта, назвали успех россиянина «странным».

Ранее Губерниев выразил мнение, что Логинову мешает незнание английского языка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить