Губерниев: заявления в адрес Логинова ничего общего со свободой слова не имеют

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением относительно давления, которое оказывается на чемпиона мира по биатлону Александра Логинова в связи с его допинговым прошлым.

«Ситуация с норвежцами Бё, их выпадами в адрес Логинова… Расстройство — не то слово, которое я брал бы на вооружение. Всё это превращается в русофобию. Я — европейский человек и со всеми дружу, но меня это сильно коробит. Главное, они не понимают, что делают всё, чтобы Россия объединялась против такого. Ничего общего со свободой слова это не имеет. То, что Логинов не должен быть на чемпионате мира, это разговоры в пользу бедных. Это свидетельствует о том, что норвежцы не умеют держать удар. Значит, мы их тёпленькими и возьмём. Пускай они нас возненавидят, а мы их победим в эстафете. Не братья Бё решать, кому здесь быть», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

После победы в спринтерской гонке Логинова, братья Бё, не попавшие на пьедестал почёта, назвали успех россиянина «странным».

Ранее Губерниев выразил мнение, что Логинову мешает незнание английского языка.