Бё: Логинов сейчас тоже борется за чистый спорт
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«Если он пригласил всю биатлонную семью, хочется верить, что он с супругой купил большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чашке чая, это было бы отлично. Мы должны попробовать жить в духе честной игры и делать всё необходимое для борьбы за чистоту спорта, считаю, Александр сейчас тоже борется за чистый спорт», — приводит слова Бё ТАСС.
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.
Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами. После гонки Логинов заявил, что готов принять у себя дома любого спортсмена, который хочет узнать всю правду о его допинговом прошлом.
Ранее сообщалось, что Бё назвал Логинова хорошим спортсменом.