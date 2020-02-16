Йоханнес Бё: Логинов — хороший спортсмен

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о критике в адрес Александра Логинова из-за его допингового прошлого.
Йоханнес Бё: Логинов — хороший спортсмен
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Сложно угодить всем. В первую очередь надо сказать, Логинов победил в спринте, проведя великолепную гонку, он чисто отстрелял и быстро прошёл последний круг. Но когда в микст-зоне у тебя спрашивают, что ты думаешь о его прошлом и о том, что спортсмен с допинговым прошлым завоевал золото, ты можешь лишь сказать, что выступаешь против допинга и против людей, которые принимали ЭПО — худший из его видов», — приводит слова Бё ТАСС.

Он отметил, что Логинову очень тяжело, поскольку, как и все остальные спортсмены, он чист, но когда он побеждает, все думают о допинге.

«Считаю, что он хороший спортсмен и если бы у него не было этой допинговой истории, он мог бы быть номером один в мире, что он и показал вчера», — добавил норвежец.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами.

Ранее Логинов рассказал, что поддержка супруги помогает ему справиться с критикой.

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