Логинов рассказал, что поддержка супруги помогает ему справиться с критикой

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, что жена помогает ему справиться с критикой со стороны иностранных спортсменов.
Логинов рассказал, что поддержка супруги помогает ему справиться с критикой
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Меня очень сильно в этом плане спасает жена, которая присылает мне каждый час по три-четыре видео нашего ребёнка. Поэтому у меня только позитив, я спокойно могу концентрироваться на гонках», — приводит слова Логинова ТАСС.

Он отметил, что не хочет вдаваться в подробности, какую ещё поддержку ему оказывает жена.

На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Такие результаты были встречены неоднозначной реакцией зарубежных спортсменов в свете допингового прошлого Логинова.

Ранее Олег Матыцин заявил, что гордится успешным выступлением Логинова на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

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