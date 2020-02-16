Логинов рассказал, что поддержка супруги помогает ему справиться с критикой

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, что жена помогает ему справиться с критикой со стороны иностранных спортсменов.

«Меня очень сильно в этом плане спасает жена, которая присылает мне каждый час по три-четыре видео нашего ребёнка. Поэтому у меня только позитив, я спокойно могу концентрироваться на гонках», — приводит слова Логинова ТАСС.

Он отметил, что не хочет вдаваться в подробности, какую ещё поддержку ему оказывает жена.

На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Такие результаты были встречены неоднозначной реакцией зарубежных спортсменов в свете допингового прошлого Логинова.

Ранее Олег Матыцин заявил, что гордится успешным выступлением Логинова на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.