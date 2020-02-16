Матыцин гордится успехом Логинова на ЧМ по биатлону
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«Я очень рад этому успеху. Очень сложному и на фоне, скажем так, не совсем справедливого отношения к нашим спортсменам. Это вдвойне приятно, и мы вдвойне гордимся такими успехами», — приводит слова Матыцина ТАСС.
На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Соревнования продолжаются.
Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв призвал Логинова не обращать внимания на критику после завоевания второй медали ЧМ.