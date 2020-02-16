Матыцин гордится успехом Логинова на ЧМ по биатлону

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что гордится успешным выступлением россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Я очень рад этому успеху. Очень сложному и на фоне, скажем так, не совсем справедливого отношения к нашим спортсменам. Это вдвойне приятно, и мы вдвойне гордимся такими успехами», — приводит слова Матыцина ТАСС.

На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Соревнования продолжаются.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв призвал Логинова не обращать внимания на критику после завоевания второй медали ЧМ.