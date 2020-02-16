Драчёв призвал Логинова не обращать внимания на критику после завоевания второй медали ЧМ

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что Александру Логинову не стоит обращать внимания на критику со стороны зарубежных спортсменов после завоевания им второй подряд медали чемпионата мира.
Драчёв призвал Логинова не обращать внимания на критику после завоевания второй медали ЧМ
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Саша шёл на золото, если бы не один промах, повторилась бы вчерашняя история, но я ещё утром сказал, что сегодня мы поедем на церемонию награждения. А что касается критиков Логинова, то на них лучше вообще не обращать внимания, вот у меня этих критиков полная страна. Но какой от них толк? Они только и могут, что критиковать, вместо того чтобы помочь», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами. На следующий день 28-летний россиянин завоевал бронзу в гонке преследования.

Ранее Эмиль Хегле Свендсен рассказал, что нужно сделать Логинову, чтобы смягчить критику.

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