Драчёв призвал Логинова не обращать внимания на критику после завоевания второй медали ЧМ
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«Саша шёл на золото, если бы не один промах, повторилась бы вчерашняя история, но я ещё утром сказал, что сегодня мы поедем на церемонию награждения. А что касается критиков Логинова, то на них лучше вообще не обращать внимания, вот у меня этих критиков полная страна. Но какой от них толк? Они только и могут, что критиковать, вместо того чтобы помочь», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.
Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами. На следующий день 28-летний россиянин завоевал бронзу в гонке преследования.
Ранее Эмиль Хегле Свендсен рассказал, что нужно сделать Логинову, чтобы смягчить критику.