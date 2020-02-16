Свендсен рассказал, что нужно сделать Логинову, чтобы смягчить критику

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен высказал мнение о том, какие действия нужно предпринять россиянину Александру Логинову, чтобы уменьшить поток критики в свой адрес из-за допингового прошлого.

«Чтобы смягчить ситуацию, надо сказать: «Я сожалею, что это случилось. Теперь я чистый и готов поговорить со всеми», — приводит слова Свендсена «Матч ТВ».

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами.

Ранее Свендсен объяснил, почему братья Бё резко отреагировали на победу Логинова.