Свендсен объяснил, почему братья Бё резко отреагировали на победу Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен высказал мнение о причинах негативную реакции со стороны норвежцав Тарьея и Йоханнеса Бё на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антерсельве.

«Они так резко отреагировали, потому что Александр в этом сезоне ещё ни разу так быстро не бежал. Йоханнес постоянно выигрывал у Логинова около 40 секунд ногами, а тут, наоборот, проиграл в районе 6 секунд. Логинов как-то слишком прибавил, и они не понимают, с чего такие изменения. Со всей его прошлой историей с диквалификацией за ЭПО, они не ощущают себя в безопасности», — приводит слова Свендсена «Матч ТВ».

Он отметил, что несмотря на такую реакцию, братья Бё не подозревают, что Логинов победил благодаря допингу.

«Логинов чист, пока не доказано обратное. Ему непросто, вы же видели его на пресс-конференции. Даже выиграв золото, он не выглядел счастливым. А всё потому, что они до сих пор не услышали от него извинений», — добавил прославленный биатлонист.

28-летний Логинов, в прошлом отбывший дисквалификацию за эритропоэтин и вернувшийся к соревновательной деятельности в 2017 году, завоевал первое в карьере золото на мировом первенстве в Италии, победив в спринтерской гонке. Эта победа была воспринята неоднозначно многими зарубежными спортсменами.

Ранее норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу Логинова в спринте на ЧМ.