Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова в спринте на ЧМ

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал партнёров по сборной уважать победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Мы оба 1992 года рождения, когда мы раньше выступали, то он больше побеждал, а я был вторым. Да, у него не самое лучшее прошлое, но он уже отбыл дисквалификацию. Сейчас он соревнуется со всеми в равных условиях. Сегодня Логинов был сильнее нас, и нам нужно это признать», — цитирует Кристиансена Aftenposten.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира.

Ранее в Госдуме назвали позорным выступление шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который раскритиковал Логинова.