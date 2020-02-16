Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова в спринте на ЧМ

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал партнёров по сборной уважать победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова в спринте на ЧМ
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Мы оба 1992 года рождения, когда мы раньше выступали, то он больше побеждал, а я был вторым. Да, у него не самое лучшее прошлое, но он уже отбыл дисквалификацию. Сейчас он соревнуется со всеми в равных условиях. Сегодня Логинов был сильнее нас, и нам нужно это признать», — цитирует Кристиансена Aftenposten.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира. 

Ранее в Госдуме назвали позорным выступление шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который раскритиковал Логинова.

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