Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова в спринте на ЧМ
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«Мы оба 1992 года рождения, когда мы раньше выступали, то он больше побеждал, а я был вторым. Да, у него не самое лучшее прошлое, но он уже отбыл дисквалификацию. Сейчас он соревнуется со всеми в равных условиях. Сегодня Логинов был сильнее нас, и нам нужно это признать», — цитирует Кристиансена Aftenposten.
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.
28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира.
Ранее в Госдуме назвали позорным выступление шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который раскритиковал Логинова.