В Госдуме назвали позорным выступление Самуэльссона после критики Логинова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал критику шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона в адрес россиянина Александра Логинова после спринтерской гонки на 10 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Победа Александра Логинова — чистая и достойная. Он — чемпион, гордость России. Те, кто так браво сейчас в этом сомневается, лучше бы показывали свои умения во время гонки и достигали бы результата. А результата этого нет. Самуэльссон, не попадающий даже в десятку, просто попутал — позором стало именно его выступление, а не чьё-либо другое», — цитирует Свищёва РИА Новости.

Он также отметил, что обвинения Самуэльссона практически не имеют никакой ценности, и ничего не испортит праздник российским болельщикам.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира. Самуэльссон после гонки сказал Логинова не должно было быть на ЧМ.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о критике со стороны иностранных спортсменов в адрес Логинова.