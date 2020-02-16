Тихонов о критике биатлониста Логинова: норвежцы — негодяи

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на вопрос о критике со стороны иностранных спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова, который завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Высказывания норвежцев? Они и меня обвиняли в употреблении допинга. Они негодяи в этом плане. Я очень рад, что их обыграл и Фуркад», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что Логинову по силам выиграть ещё одну гонку на мировом первенстве.

«Если отработает так же чисто и так же быстро. Но Фийон Майе тоже очень сильный, он в очень хорошей форме. Будем болеть и верить», — добавил Тихонов.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира.

Ранее Тихонов заявил, что очень рад победе Логинова в спринте на ЧМ по биатлону.