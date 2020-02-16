Тихонов о критике биатлониста Логинова: норвежцы — негодяи
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«Высказывания норвежцев? Они и меня обвиняли в употреблении допинга. Они негодяи в этом плане. Я очень рад, что их обыграл и Фуркад», — цитирует Тихонова «Чемпионат».
Он также выразил мнение, что Логинову по силам выиграть ещё одну гонку на мировом первенстве.
«Если отработает так же чисто и так же быстро. Но Фийон Майе тоже очень сильный, он в очень хорошей форме. Будем болеть и верить», — добавил Тихонов.
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.
28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира.
Ранее Тихонов заявил, что очень рад победе Логинова в спринте на ЧМ по биатлону.