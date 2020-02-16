Тихонов заявил, что очень рад победе Логинова в спринте на ЧМ по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на победу Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Самые реальные шансы на победу из наших были у Логинова. Появилась уверенность, потому что приехал Саша Касперович. Логинов готовился с ним отдельно от команды, поэтому Хованцев и остальные не имеют отношения к этой победе. Саша хоть начал улыбаться. Я очень рад этой победе», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 28 минут 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Для Логинова это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира.

Ранее Логинов рассказал, сколько сдал тестов на допинг в текущем сезоне.