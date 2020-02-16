Логинов о проверках на допинг: я сдал от 12 до 16 тестов

Чемпион мира по биатлону в спринте Александр Логинов ответил на жёсткие вопросы норвежских журналистов.

В частности, репортёры из этой страны спросили у российского спортсмена, как он воспринимает критику со стороны норвежских соперников. Логинов признался, что не читает высказывания биатлонистов из Норвегии.

«Я уже много раз говорил, что с удовольствием пообщаюсь со спортсменами на любые темы. Никаких проблем тут вообще нет. Но я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию. А так я всегда за общение со спортсменами. Я думаю, что они меня хорошо поймут после таких разговоров», — приводит слова Логинова «Чемпионат».

Кроме того, чемпиону напомнили, что в прошлом он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Другой норвежский журналист поинтересовался у Логинова, почему ему должны верить, и сколько допинг-проб он сдал в сезоне-2019/20.

«Я могу прямо сейчас зайти в эту программу и показать вам. Но могу вам и так сказать, что от 12 до 16 тестов я сдал. Всем интересующимся спортсменам я могу сказать, что мы с женой недавно расширили свою жилплощадь. С большим удовольствием приглашу любого спортсмена. Хоть 365 дней в году пусть живут у меня», — добавил российский биатлонист.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал Россию неспортивной страной и раскритиковал тех, кто путает Устюговых.