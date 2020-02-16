Губерниев назвал Россию неспортивной страной и раскритиковал тех, кто путает Устюговых

Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал Россию неспортивной страной из-за неумения некоторых соотечественников различить биатлониста Евгения Устюгова и лыжника Сергея Устюгова.

Поздравляя биатлониста Александра Логинова с победой в спринте на чемпионате мира на своём Telegram-канале, журналист выразил возмущение по поводу того, что многие россияне путают биатлониста Евгения Устюгова, лишённого медали Игр-2014 в Сочи, с лыжником Сергеем Устюговым.

По мнению Губерниева, путать спортсменов-однофамильцев могут только те люди, кто в начале января ошибочно приняли показ финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными России и Канады за прямую трансляцию игры с участием этих команд на аналогичной стадии ЧМ-2020.

Ранее сообщалось, что Устюгов освобождён от должности главного судьи зимней Спартакиады.