Губерниев назвал Россию неспортивной страной и раскритиковал тех, кто путает Устюговых

Короткая ссылка
Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал Россию неспортивной страной из-за неумения некоторых соотечественников различить биатлониста Евгения Устюгова и лыжника Сергея Устюгова.
Губерниев назвал Россию неспортивной страной и раскритиковал тех, кто путает Устюговых
  • globallookpress.com

Поздравляя биатлониста Александра Логинова с победой в спринте на чемпионате мира на своём Telegram-канале, журналист выразил возмущение по поводу того, что многие россияне путают биатлониста Евгения Устюгова, лишённого медали Игр-2014 в Сочи, с лыжником Сергеем Устюговым.

По мнению Губерниева, путать спортсменов-однофамильцев могут только те люди, кто в начале января ошибочно приняли показ финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными России и Канады за прямую трансляцию игры с участием этих команд на аналогичной стадии ЧМ-2020.

Ранее сообщалось, что Устюгов освобождён от должности главного судьи зимней Спартакиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить