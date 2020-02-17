Биатлонист Самуэльссон рассказал, что ему писали россияне после критики Логинова

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон рассказал, какие ему поступали комментарии после критики в адрес россиянина Александра Логинова.

«Россияне думают, что я нападаю на Логинова, а он заслуживает быть здесь и соревноваться, как другие. Они пишут, что Логинов — лучший, а я — худший», — цитирует спортсмена Expressen

По его словам, он не увидел в словах российских болельщиков каких-либо угроз. А также он подчеркнул, что сам решает, что сказать в интервью.

«Когда Логинов выигрывает золото чемпионата мира, я считаю важным сделать заявление. И расстроен был не только я», — добавил Самуэльссон.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами, в числе которых и Самуэльссон.

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