Касперович: для Логинова я отбираю лыжи сам у производителя инвентаря

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что лично занимается выбором инвентаря для своего подопечного.
Касперович: для Логинова я отбираю лыжи сам у производителя инвентаря
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Проблема с подготовкой лыж, которая была у СБР, нас не слишком коснулась. Для Логинова я отбираю лыжи сам, прямо у производителя инвентаря. Здесь, в Антерсельве, у Саши 54 пары», — заявил Касперович RT.

Личный тренер Логинова добавил, что не получал предложения от Союза биатлонистов России войти в тренерский штаб национальной команды.

Ранее Касперович заявил, что ему неприятно постоянно чувствовать себя изгоем.

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