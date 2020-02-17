Касперович: для Логинова я отбираю лыжи сам у производителя инвентаря

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что лично занимается выбором инвентаря для своего подопечного.

«Проблема с подготовкой лыж, которая была у СБР, нас не слишком коснулась. Для Логинова я отбираю лыжи сам, прямо у производителя инвентаря. Здесь, в Антерсельве, у Саши 54 пары», — заявил Касперович RT.

Личный тренер Логинова добавил, что не получал предложения от Союза биатлонистов России войти в тренерский штаб национальной команды.

Ранее Касперович заявил, что ему неприятно постоянно чувствовать себя изгоем.