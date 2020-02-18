Великая битва Екатерины: сможет ли Юрлова-Перхт повторить на ЧМ по биатлону в Антерсельве подвиг Контиолахти-2015

В первых трёх гонках чемпионата мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт продемонстрировала неплохую физическую готовность. По мнению экспертов, она единственная из россиянок способна завоевать медаль на турнире в Антерсельве. Причём больше шансов сотворить сенсацию у спортсменки в индивидуальной гонке, которая ей уже покорялась на ЧМ-2015 в Контиолахти.

Если коротко суммировать прогнозы на женскую индивидуальную гонку, их вполне можно было бы свести к тому, что в составе прекрасной половины сборной России есть свой Александр Логинов, и он вполне может победить. Речь, разумеется, идёт о чемпионке мира-2015 Екатерине Юрловой-Перхт — спортсменке, шансы которой в мировом биатлоне никогда не расценивались выше среднего, но процент реализации этих шансов нередко оказывался близким к максимальному.

В те времена, когда Катя ещё не обладала двойной фамилией и не воспитывала ребёнка, она как-то бросила, что Антерсельва, от которой фанатеют едва ли не все биатлонные болельщики мира, — не слишком удобное для неё место с точки зрения гонок.

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«Мне сложнее бегать на итальянском этапе — быстрее закисляются мышцы. Всё-таки я не из худеньких», — объясняла спортсменка этот парадокс.

Со временем ситуация изменилась. Уже через год после завоёванной в Контиолахти золотой медали в индивидуальной гонке Юрлова-Перхт выиграла на этапе в Антерсельве гонку преследования, до этого финишировала третьей в спринте, и завершила этап бронзой, завоёванной в эстафете. Можно, конечно, посчитать тот успех не слишком закономерным — больших результатов в Кубке мира у Кати с тех пор почти не случалось, но можно озадачиться и другим вопросом: почему за восемь последних лет личные медали на мировых первенствах завоёвывала исключительно эта россиянка? Потому что она талантливее других? Наверняка, нет. Тогда в чём причина?

И вот тут самое время снова провести параллель с Логиновым. К пятому дню чемпионата мира в Антерсельве стало очевидно, что наиболее успешны в российской сборной именно те спортсмены, которые никогда особо не считали, что их личный результат — прежде всего задача тренерского штаба. Ни один спортсмен не делает выбор в пользу индивидуальной подготовки от хорошей жизни. Почему же ушли в своё время Логинов и Юрлова-Перхт?

Возможно, как раз потому, что поняли главное: век спортсмена слишком короток, чтобы отдавать свою судьбу на откуп другим людям. Людям иногда совершенно случайным, как случаен, по большому счёту, едва ли не весь нынешний тренерский штаб российской сборной.

Президент СБР Владимир Драчёв совершенно ясно выразился в интервью, что молодые тренеры привлекались в сборную с тем, чтобы, работая под прикрытием более опытных специалистов, таких как Хованцев, получить шанс чему-то научиться. В том числе и поводить команду к главному старту сезона.

Учебный курс был почти провален — иначе, наверное, со стороны Драчёва не последовало бы оргвыводов («В чём именно заключались ошибки, говорить не стану. Всё это будет озвучено внутри СБР, причём не только озвучено, но последуют и жёсткие решения»), а подготовка к главному старту не была бы переведена в режим ручного управления.

Хотя ведь и в этом нет ничего хорошего: можно заменить тренеров, сервис-бригаду и самого президента федерации, но всё это будет означать лишь то, что эксперименты над результатом, а заодно и над спортсменами пойдут по новому кругу.

А у атлетов короток век и копится недоверие к тем, кто стоит у руля. Не правда ли, неплохая стартовая площадка, чтобы понять, что никто и никогда не приведёт тебя к победе, если ты сам не включишь голову, и не будешь готов выгрызть свой результат зубами? Ведь что такое удача, столь важная в таком комплексно-непредсказуемом виде спорта, как биатлон? Это круглосуточная готовность к тому, чтобы стопроцентно использовать шанс, если таковой вдруг выпадет. Как выпал он Юрловой-Перхт в Контиолахти в индивидуальной гонке.

Может ли Катя повторить этот результат в Антерсельве? Самая опытная спортсменка команды, безусловно, подошла к чемпионату мира в отличной физической форме. На долгосрочных турнирах это состояние в первую очередь предоставляет даже возрастным атлетам возможность быстро восстанавливаться между стартами и в ходе гонок.

«Когда спортсмен находится в форме, то, как бы сильно он не устал на дистанции, бывает достаточно одного 10—15-секундного спуска, чтобы восстановить мышцы после той нагрузки, что организм перенёс на вершине подъёма, — объяснял в Антерсельве бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев. — А вот если восстановления не получается, то мышцы очень быстро начинают закисляться».

По мнению трёхкратного чемпиона мира, Екатерина не использовала шанс, который внезапно предоставился ей в спринте.

«Я очень внимательно наблюдал за тем, как она бежит по дистанции, как стреляет. Юрлова-Перхт однозначно была готова к тому, чтобы бороться за медаль. Для меня, как для профессионала, это совершенно очевидно, — добавил Ростовцев и продолжил начатую мысль. — Если спортсмен стабильно оказывается в «десятке», это очень хороший уровень. Медальный. Просто сама медаль — это всегда стечение обстоятельств. Слишком многое должно сойтись».

Говорят, что судьба — справедливая штука. Наверное, именно поэтому так сильно хочется, чтобы российской экс-чемпионке мира, которая, как и Логинов, не первый год тащит на своих плечах всю команду, ежедневно задавая ориентир в отношении к делу, в Антерсельве ещё раз повезло.