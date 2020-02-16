Драчёв заявил, что Логинов и Юрлова-Перхт могут выступить в сингл-миксте на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт рассматриваются тренерским штабом для участия в сингл-миксте на чемпионате мира в Антерсельве.

«Конечно, мы рассматриваем и Логинова, и Юрлову-Перхт. Может быть, будет замена на Ларису Куклину. Нужно рассматривать стрелков, которые смогут проявить себя в этой борьбе. Мы не можем выходить на старт, чтобы просто стартовать, мы должны бороться за медаль. А это у нас Логинов и лучшая из девочек. Там посмотрим», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Одиночная смешанная эстафета пройдёт 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова ещё не знает, будет ли стартовать в индивидуальной гонке на ЧМ.