Биатлонистка Миронова ещё не знает, будет ли стартовать в индивидуальной гонке на ЧМ

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Россиянка Светлана Миронова, комментируя итоги пасьюта на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве, заявила, что решение о её участии в индивидуальной гонке ещё не принято.
Биатлонистка Миронова ещё не знает, будет ли стартовать в индивидуальной гонке на ЧМ
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Мне нужно будет посмотреть свою стрельбу. Мне показали её после первого рубежа, был габарит на три часа, где-то я не увидела просвет. На второй рубеж я пришла, и поднялся ветер, которого не было на пристрелке. На первый выстрел я вынесла мало», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Она отметила, что ей нравится выступать в индивидуальных гонках.

«Но будем смотреть, буду ли я стартовать в этой гонке, ещё решения нет», — добавила биатлонистка.

В пасьюте Миронова финишировала 21-й, допустив три промаха и проиграв лидеру 1 минуту 42,9 секунды.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер победила в пасьюте на ЧМ по биатлону.

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