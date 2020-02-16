Биатлонистка Миронова ещё не знает, будет ли стартовать в индивидуальной гонке на ЧМ
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«Мне нужно будет посмотреть свою стрельбу. Мне показали её после первого рубежа, был габарит на три часа, где-то я не увидела просвет. На второй рубеж я пришла, и поднялся ветер, которого не было на пристрелке. На первый выстрел я вынесла мало», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Она отметила, что ей нравится выступать в индивидуальных гонках.
«Но будем смотреть, буду ли я стартовать в этой гонке, ещё решения нет», — добавила биатлонистка.
В пасьюте Миронова финишировала 21-й, допустив три промаха и проиграв лидеру 1 минуту 42,9 секунды.
Ранее сообщалось, что Доротея Вирер победила в пасьюте на ЧМ по биатлону.