Фуркад поддержал критику братьев Бё в адрес Логинова

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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что горд норвежцами Йоханнесом и Тарьем Бё, которые высказались о допинговом прошлом чемпиона мира в спринте россиянина Александра Логинова.

«Не переживаю за Тарьея и Йоханнеса. Они привыкли быть на публике. Вчера я очень гордился ими. Долго чувствовал себя одиноким, когда говорил о Логинове. Мне было очень приятно, когда я услышал, что они сказали по этому поводу. Знаю, что они чувствуют и думают, никогда не сомневался в них. Вчера они подняли на эту тему, а я нет. Так что должен сказать, что я очень горд ими», — цитирует Фуркада TV2

После победы Логинова в спринте на чемпионате мира братья Бё, которые заняли четвёртое и пятое места в гонке, раскритиковали россиянина за допинговое прошлое.

Ранее сообщалось, почему Логинов отказался от общения с прессой в миксте на ЧМ по биатлону.

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