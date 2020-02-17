Биатлонист Кристиансен рассказал, как ему угрожали за футболку с Путиным

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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен заявил, что получал смертельные угрозы от болельщиков из России и с Украины.
Биатлонист Кристиансен рассказал, как ему угрожали за футболку с Путиным
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мне неоднократно угрожали смертью по электронной почте и в Instagram. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, это им не понравилось. Тогда я получил сотни угроз лишить меня жизни. Мы привыкли к подобному. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что и в России. У нас тоже есть интернет-тролли», — цитирует Кристиансена Dagbladet

Норвежский биатлонист является двукратным чемпионом мира и Европы.

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