Драчёв подтвердил, что старшие тренеры сборной России лишены права самостоятельно принимать решения

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что старшие тренеры национальной команды страны отныне не могут принимать самостоятельные решения.

«Сейчас уже нет. Собственно, большинство молодых тренеров были привлечены в помощь Хованцеву именно с тем, чтобы они научились работать, как надо. Качественно, грамотно и с прицелом на главный старт. Есть наработанный опыт, который складывался ещё в годы существования сборной СССР, его и нужно использовать. Чемпионат мира ещё не закончен, но я считаю, что мы идём в нормальном режиме: сумели поднять команду с того дна, на котором она находилась», — заявил Драчёв в интервью RT.

Ранее он ответил на вопрос, доверяет ли главному тренеру сборной России Анатолию Хованцеву.