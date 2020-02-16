Драчёв ответил, доверяет ли главному тренеру сборной России Хованцеву

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил, доверяет ли главному тренеру национальной команды Анатолию Хованцеву в плане построения тренировочного процесса.
Драчёв ответил, доверяет ли главному тренеру сборной России Хованцеву
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Доверяю. Но хочу понять сам: в чём и где мы проигрываем французам и норвежцам. Не может всего за полмесяца образоваться такая пропасть. Значит, где-то что-то сломалось, нарушилось. В Риднау мы с Хованцевым собрали у тренеров все планы, подкорректировали их, выстроили подготовку так, как готовились всегда. Тем более что у Хованцева накоплен огромный опыт подведения к среднегорным стартам», — заявил Драчёв в интервью RT.

Ранее функционер признался, что на сборе в Рупольдинге контролировал каждый шаг тренерского штаба.

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