Йоханнес Бё заявил, что у него нет вопросов к российскому биатлонисту Логинову

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве заявил, что у него нет вопросов к россиянину Александру Логинову.
Йоханнес Бё заявил, что у него нет вопросов к российскому биатлонисту Логинову
  • Reuters

«У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

Логинов занял 15-е место, а победителем индивидуальной гонки стал француз Мартен Фуркад.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м. По этой причине он подвергся критике после своей победы в спринте на ЧМ.

Ранее норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен заявил, что слышал, как Логинова освистали во время старта.

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