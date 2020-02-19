Йоханнес Бё заявил, что у него нет вопросов к российскому биатлонисту Логинову
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«У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного», — приводит слова Бё «Матч ТВ».
Логинов занял 15-е место, а победителем индивидуальной гонки стал француз Мартен Фуркад.
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м. По этой причине он подвергся критике после своей победы в спринте на ЧМ.
Ранее норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен заявил, что слышал, как Логинова освистали во время старта.