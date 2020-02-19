Норвежский биатлонист Кристиансен: слышал, что Логинова освистали во время старта

Норвежец Ветле Шостад Кристиансен заявил, что слышал, как российского биатлониста Александра Логинова освистали во время старта индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Я слышал, что Логинова освистали. Бьюсь об заклад, что кто-то из немцев не особо доволен тем, что он выступает здесь. Но нас освистывали в России, когда мы поражали мишени. Они отвечают здесь той же монетой», — цитирует Кристиансена Dagbladet.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м.

Логинов занял 15-е место, а победителем индивидуальной гонки стал француз Мартен Фуркад.

Ранее личный тренер Логинова Александр Касперович заявил, что россиянин не использовал свои возможности в индивидуальной гонке.