Тренер Касперович: Логинов не использовал свои возможности в индивидуальной гонке

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что спортсмен не использовал свои возможности в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Эту гонку я бы назвал гонкой неиспользованных возможностей. Всё шло нормально, но на лёжке стрельба пошла вверх и он допустил один промах», — цитирует специалиста ТАСС.

Он также выразил мнение, что потом Логинов исправился, но на последнем рубеже провалился, хотя ничего не предвещало подобных событий. По его мнению, 28-летний россиянин не справился с нервами.

«Функциональное состояние сегодня позволяло ему бороться за медаль любого достоинства. Жаль, что не получилось. Сейчас он очень сильно расстроен, ему надо остыть, успокоиться», — добавил Касперович.

Логинов занял 15-е место, а победителем индивидуальной гонки стал француз Мартен Фуркад.

Ранее Фуркад заявил, что гордится повторением рекорда норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по числу личных золотых медалей ЧМ.