Тренер Касперович: Логинов не использовал свои возможности в индивидуальной гонке
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- РИА Новости
«Эту гонку я бы назвал гонкой неиспользованных возможностей. Всё шло нормально, но на лёжке стрельба пошла вверх и он допустил один промах», — цитирует специалиста ТАСС.
Он также выразил мнение, что потом Логинов исправился, но на последнем рубеже провалился, хотя ничего не предвещало подобных событий. По его мнению, 28-летний россиянин не справился с нервами.
«Функциональное состояние сегодня позволяло ему бороться за медаль любого достоинства. Жаль, что не получилось. Сейчас он очень сильно расстроен, ему надо остыть, успокоиться», — добавил Касперович.
Логинов занял 15-е место, а победителем индивидуальной гонки стал француз Мартен Фуркад.
Ранее Фуркад заявил, что гордится повторением рекорда норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по числу личных золотых медалей ЧМ.