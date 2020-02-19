Фуркад заявил, что гордится повторением рекорда Бьорндалена по числу личных золотых медалей ЧМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на вопрос, что он чувствует после повторения рекорда норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в личных гонках на чемпионатах мира.

«Когда я начинал заниматься биатлоном, то не думал об исторических достижениях или о том, чтобы стать величайшим биатлонистом мира», — цитирует спортсмена ТАСС.

По его словам, он старался просто показывать максимум, а также радовать свою семью и фанатов.

«Но когда ты видишь такую статистику, то не можешь ей не гордиться. И я горжусь», — добавил Фуркад.

Француз завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км в итальянской Антерсельве. Эта победа стала для него 11-й в личных гонках на мировых первенствах. По данному показателю он сравнялся с Бьорндаленом, который являлся рекордсменом.

Ранее сообщалось, что Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус».