Фуркад заявил, что гордится повторением рекорда Бьорндалена по числу личных золотых медалей ЧМ

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Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на вопрос, что он чувствует после повторения рекорда норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в личных гонках на чемпионатах мира.
Фуркад заявил, что гордится повторением рекорда Бьорндалена по числу личных золотых медалей ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Когда я начинал заниматься биатлоном, то не думал об исторических достижениях или о том, чтобы стать величайшим биатлонистом мира», — цитирует спортсмена ТАСС.

По его словам, он старался просто показывать максимум, а также радовать свою семью и фанатов.

«Но когда ты видишь такую статистику, то не можешь ей не гордиться. И я горжусь», — добавил Фуркад.

Француз завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км в итальянской Антерсельве. Эта победа стала для него 11-й в личных гонках на мировых первенствах. По данному показателю он сравнялся с Бьорндаленом, который являлся рекордсменом.

Ранее сообщалось, что Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус».

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