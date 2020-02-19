Французский биатлонист Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус»

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Француз Мартен Фуркад одержал победу в зачёте индивидуальных гонок и стал обладателем «Малого хрустального глобуса» по итогам Кубка мира сезона-2019/20.
Французский биатлонист Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Фуркад обеспечил себе первое место в зачёте после победы в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве, которая стала заключительной в текущем сезоне. 

Пятикратный олимпийский чемпион набрал по итогам всех индивидуальных стартов 174 очка. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (145), а тройку лучших замкнул другой спортсмен из Франции, Кентен Фийон-Мейе (120).

Из россиян лучшим стал по этому показателю Александр Логинов (83), который занял восьмую позицию.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев выступят в сингл-миксте на ЧМ.

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