Французский биатлонист Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус»

Француз Мартен Фуркад одержал победу в зачёте индивидуальных гонок и стал обладателем «Малого хрустального глобуса» по итогам Кубка мира сезона-2019/20.

Фуркад обеспечил себе первое место в зачёте после победы в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве, которая стала заключительной в текущем сезоне.

Пятикратный олимпийский чемпион набрал по итогам всех индивидуальных стартов 174 очка. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (145), а тройку лучших замкнул другой спортсмен из Франции, Кентен Фийон-Мейе (120).

Из россиян лучшим стал по этому показателю Александр Логинов (83), который занял восьмую позицию.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев выступят в сингл-миксте на ЧМ.