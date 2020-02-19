Российские биатлонисты Куклина и Елисеев выступят в сингл-миксте на ЧМ
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- РИА Новости
«В гонке выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».
До этого в гонке должны были принять участие Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. Логинов отказался от сингл-микста, а затем тренерский штаб решил, что на старт выйдет Куклина, а не Юрлова-Перхт.
Гонка состоится 20 февраля в 17:15 мск.
Ранее Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону.