Биатлонист Дале признался, что норвежцы не хотели победы Логинова на ЧМ
- Reuters
«Мы были недовольны его победой, признаю это. Мы не хотели, чтобы это произошло. Но раз его допустили по правилам, то нам остаётся только принять это. Логинов хорошо выступал в этом году, потому его отличные результаты меня не удивляют», — цитирует Дале Dagbladet.
Александр Логинов победил в спринтерской гонке, завоевав золотую медаль чемпионата мира. После этого россиянин попал под шквал критики иностранных спортсменов и СМИ, которые напомнили биатлонисту о его допинговом прошлом.
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