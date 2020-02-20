Биатлонист Дале признался, что норвежцы не хотели победы Логинова на ЧМ

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Норвежский биатлонист Йоханнес Дале поделился своим отношением к победе россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Биатлонист Дале признался, что норвежцы не хотели победы Логинова на ЧМ
  • Reuters

«Мы были недовольны его победой, признаю это. Мы не хотели, чтобы это произошло. Но раз его допустили по правилам, то нам остаётся только принять это. Логинов хорошо выступал в этом году, потому его отличные результаты меня не удивляют», — цитирует Дале Dagbladet.

Александр Логинов победил в спринтерской гонке, завоевав золотую медаль чемпионата мира. После этого россиянин попал под шквал критики иностранных спортсменов и СМИ, которые напомнили биатлонисту о его допинговом прошлом.

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