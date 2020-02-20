Ярошенко: проигрывать больше минуты ходом — это уже ненормально

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Со скоростью у Логинова всё в порядке. Чего не скажешь о других ребятах из сборной России. Когда проигрываешь больше минуты ходом при чистой или равной стрельбе — это уже ненормально. Даже если сравнивать результаты россиян с Логиновым, то видно, что остальные не бегут. Не знаю, в чём причина. Не хочется гадать на кофейной гуще. В том же Риднау при подготовке к чемпионату мира Александр тоже работал с Александром Касперовичем», — цитирует Ярошенко РИА Новости.

Ни один из россиян не попал в топ-10 в индивидуальной гонке на чемпионате мира. При этом Логинов допустил пять промахов на огневом рубеже.

Ранее Тихонов назвал трагедией выступление российских биатлонисток на ЧМ.