Тихонов назвал трагедией выступление российских биатлонисток на ЧМ

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление женской сборной России на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Это трагедия, что наши девушки так слабо выступают на ЧМ-2020. Ни одного попадания в топ-10, что уж говорить о борьбе за медали. А лучшая по-прежнему Катя Юрлова. Всё потому, что она готовилась по индивидуальной программе. А те, кто работают под руководством тренерского штаба сборной во главе с Виталием Норицыным, выглядят слабо. Должно случиться чудо, чтобы мы зацепились за бронзу в женской эстафете», — приводит слова Тихонова газета «Известия».

Среди российских биатлонисток, выступающих на чемпионате мира, на гонку с массовым стартом сумела отобраться лишь Екатерина Юрлова-Перхт.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по биатлону во время пристрелки на линии огня гулял посторонний.