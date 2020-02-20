Тихонов назвал трагедией выступление российских биатлонисток на ЧМ

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление женской сборной России на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Тихонов назвал трагедией выступление российских биатлонисток на ЧМ
  • Reuters

«Это трагедия, что наши девушки так слабо выступают на ЧМ-2020. Ни одного попадания в топ-10, что уж говорить о борьбе за медали. А лучшая по-прежнему Катя Юрлова. Всё потому, что она готовилась по индивидуальной программе. А те, кто работают под руководством тренерского штаба сборной во главе с Виталием Норицыным, выглядят слабо. Должно случиться чудо, чтобы мы зацепились за бронзу в женской эстафете», — приводит слова Тихонова газета «Известия».

Среди российских биатлонисток, выступающих на чемпионате мира, на гонку с массовым стартом сумела отобраться лишь Екатерина Юрлова-Перхт.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по биатлону во время пристрелки на линии огня гулял посторонний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить