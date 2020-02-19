Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему Кристина Резцова не выступает в гонках на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«На спринт девочек ставили с учётом того, что они могли претендовать на попадание в масс-старт. Только из-за этого. А индивидуальную гонку ей тяжело бежать: слишком длинная дистанция», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

По его словам, на последней тренировке Резцова проиграла на коротком круге около 25 секунд. Кроме того, он подчеркнул, что тренеры лучше спортсменов понимают, кто достоин выхода на старт. 

Ранее сообщалось, что Резцова может сменить спортивное гражданство, если не выступит на ЧМ.

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