Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону
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- РИА Новости
«На спринт девочек ставили с учётом того, что они могли претендовать на попадание в масс-старт. Только из-за этого. А индивидуальную гонку ей тяжело бежать: слишком длинная дистанция», — цитирует Хованцева «Чемпионат».
По его словам, на последней тренировке Резцова проиграла на коротком круге около 25 секунд. Кроме того, он подчеркнул, что тренеры лучше спортсменов понимают, кто достоин выхода на старт.
Ранее сообщалось, что Резцова может сменить спортивное гражданство, если не выступит на ЧМ.