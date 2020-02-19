Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство, если не выступит на ЧМ

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство, если ей не дадут выступить на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство, если не выступит на ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Кристина — не слабейшая в команде. Из тренеров никто не берёт трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. Кристина ничего не объясняет», — цитирует Резцову-старшую «Спорт день за днём».

По её словам, дочь тоже не смогла объяснить, почему ей не дают шанса выступить на мировом первенстве.

«Буду ли снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства, если так и не выступит на чемпионате мира? Конечно», — заявила Анфиса Резцова.

У Кристины Резцовой есть шанс ещё выступить на ЧМ в женской эстафете. Масс-старт она пропустит, так как у неё недостаточно очков.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев выступят в сингл-миксте на ЧМ.

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