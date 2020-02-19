Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство, если не выступит на ЧМ
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- РИА Новости
«Кристина — не слабейшая в команде. Из тренеров никто не берёт трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. Кристина ничего не объясняет», — цитирует Резцову-старшую «Спорт день за днём».
По её словам, дочь тоже не смогла объяснить, почему ей не дают шанса выступить на мировом первенстве.
«Буду ли снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства, если так и не выступит на чемпионате мира? Конечно», — заявила Анфиса Резцова.
У Кристины Резцовой есть шанс ещё выступить на ЧМ в женской эстафете. Масс-старт она пропустит, так как у неё недостаточно очков.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев выступят в сингл-миксте на ЧМ.