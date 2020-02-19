Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство, если не выступит на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство, если ей не дадут выступить на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Кристина — не слабейшая в команде. Из тренеров никто не берёт трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. Кристина ничего не объясняет», — цитирует Резцову-старшую «Спорт день за днём».

По её словам, дочь тоже не смогла объяснить, почему ей не дают шанса выступить на мировом первенстве.

«Буду ли снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства, если так и не выступит на чемпионате мира? Конечно», — заявила Анфиса Резцова.

У Кристины Резцовой есть шанс ещё выступить на ЧМ в женской эстафете. Масс-старт она пропустит, так как у неё недостаточно очков.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев выступят в сингл-миксте на ЧМ.