Право на ошибку: почему Логинова не стоит критиковать за неудачу в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
- Александр Логинов
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Шанс войти в историю и пять промахов
После двух медалей, которые Александр Логинов завоевал в первых личных гонках чемпионата мира, болельщики едва ли не требовали от него победы в индивидуалке. Понять их было можно, ведь лидер российской сборной не только демонстрирует в Антерсельве отличный ход, но и наладил работу на рубежах.
В его победу особенно хотелось верить ещё и потому, что отечественные биатлонисты не побеждали в данном виде на ЧМ с 1996 года. И у Александра был великолепный шанс войти в историю.
Но он его не использовал. Спортсмен из Саратова вновь продемонстрировал великолепную скорость. Он показал пятый ход и уступил в данном компоненте лишь самым быстрым соперникам: Кентену Фийону Майе, Мартену Фуркаду, Йоханнесу Бё и Йоханнесу Дале.
Но они предоставили россиянину отличную возможность взять очередную медаль, допуская промахи на огневых рубежах. Увы, и сам Логинов в стрельбе оказался неидеален. С пятью незакрытыми мишенями рассчитывать на попадание в тройку ему не приходилось. При этом до злосчастной последней стойки положение Александра не было критическим, но три осечки не позволили ему забраться высоко.
Завышенные ожидания и давление соперников
С одной стороны, выступление в индивидуальной гонке сложно занести лидеру отечественной команды в актив, с другой, он своими результатами заслужил право на неудачу. В конце концов, на чемпионате мира в борьбе с сильнейшими биатлонистами планеты тяжело постоянно оставаться на вершине.
Например, тот же Фийон Майе, несмотря на высокую скорость, допустил четыре промаха и финишировал лишь седьмым. Тарьей Бё на последнем рубеже не закрыл две мишени и также остался без наград. А Симон Детьё вовсе лишь раз попал в топ-10 в личных гонках на текущем ЧМ. Логинов же сохраняет завидную стабильность и даже с пятью промахами сумел ворваться в число 15 лучших.
К тому же нельзя забывать, что на россиянина в отличие от его соперников оказывается колоссальное моральное давление. После победы в спринте на него буквально набросились оппоненты, которые с удовольствием вспоминали о допинговом прошлом и признавались, что не рады успеху Александра. Но Логинова это не сломило, и в гонке преследования он вновь показал высокий результат. Мало того, в двух первых гонках он допустил лишь один промах.
Ход же отечественного спортсмена и вовсе впечатляет. Ещё за три недели до первенства планеты саратовец был далёк от идеальных кондиций и не мог на равных соперничать с сильнейшими биатлонистами. Однако тренеры команды пообещали привести лидера в чувство и своё обещание сдержали. На первенстве планеты Логинов предстал чуть ли не сильнейшей версией себя. Чего стоит хотя бы спринт, где он ходом проиграл лишь Фийону Майе. И в дальнейшем не растерял скорость, хотя принял участие абсолютно во всех гонках.
При этом нельзя забывать, что ещё в январе россиянин испытывал серьёзные проблемы с локтем. Тогда он даже вынужден был пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. А перед началом сезона Логинов, по его собственному признанию, из-за боли не мог нормально подняться с кровати.
Таким образом, 15-е место Александра — не повод для серьёзной критики. У Логинова остаются хорошие шансы взять награды в масс-старте и эстафете. В этом плане два дня отдыха (в сингл-миксте россиянин участия не примет из-за дискомфорта в колене) придутся как нельзя кстати.
Лучший результат Поршнева в карьере и состав на эстафету
Не стоит излишне критиковать и других отечественных биатлонистов, в конце концов, трое из них попали в топ-15. С точки зрения борьбы в Кубке наций это хороший итог. Особенно порадовал Никита Поршнев, который с двумя промахами показал лучший результат в карьере на ЧМ и КМ — 11-е место. А ведь ранее он при идеальной работе на рубежах занял 21-ю строчку в спринте. И лишь в преследовании ещё один уроженец Саратова в сборной выглядел не лучшим образом. Таким образом, пока он полностью оправдывает доверие тренеров.
14-м на этот раз финишировал Евгений Гараничев. При этом он показал лучший ход в команде после Логинова. К сожалению, три промаха не позволили опытному спортсмену подняться выше, но он сумел впервые на нынешнем турнире забраться в топ-20.
Остаётся надеяться, что в оставшихся гонках российские мужчины не остановятся на двух наградах Логинова и пополнят медальную копилку сборной. В масс-старте шансы на это велики у самого Александра. Традиционно поборются россияне за призы и в эстафете.
Состав на неё пока вызывает много вопросов. Практически наверняка второй год подряд шанс выступить в данной дисциплине получит надёжный Поршнев. Судя по всему, выйдет на старт и 21-летний Карим Халили. Во всяком случае, в тренерском штабе прямо заявляют, что талантливый юниор не просто так приехал в Антерсельву. Компанию им, вероятно, составят Елисеев с Логиновым. Вдобавок Матвей, получивший лишний день отдыха, примет участие в сингл-миксте.