Право на ошибку: почему Логинова не стоит критиковать за неудачу в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Александр Логинов не сумел завоевать медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Двукратный призёр нынешнего первенства планеты показал пятый ход, но допустил сразу три промаха на последнем огневом рубеже, которые не позволили ему подняться на пьедестал. Однако лидер сборной своими результатами заслужил право на осечку. RT объясняет, почему уроженец Саратова не заслужил критики в свой адрес, как и его партнёры по команде.

Шанс войти в историю и пять промахов

После двух медалей, которые Александр Логинов завоевал в первых личных гонках чемпионата мира, болельщики едва ли не требовали от него победы в индивидуалке. Понять их было можно, ведь лидер российской сборной не только демонстрирует в Антерсельве отличный ход, но и наладил работу на рубежах.

В его победу особенно хотелось верить ещё и потому, что отечественные биатлонисты не побеждали в данном виде на ЧМ с 1996 года. И у Александра был великолепный шанс войти в историю.

Но он его не использовал. Спортсмен из Саратова вновь продемонстрировал великолепную скорость. Он показал пятый ход и уступил в данном компоненте лишь самым быстрым соперникам: Кентену Фийону Майе, Мартену Фуркаду, Йоханнесу Бё и Йоханнесу Дале.

Но они предоставили россиянину отличную возможность взять очередную медаль, допуская промахи на огневых рубежах. Увы, и сам Логинов в стрельбе оказался неидеален. С пятью незакрытыми мишенями рассчитывать на попадание в тройку ему не приходилось. При этом до злосчастной последней стойки положение Александра не было критическим, но три осечки не позволили ему забраться высоко.

Завышенные ожидания и давление соперников

С одной стороны, выступление в индивидуальной гонке сложно занести лидеру отечественной команды в актив, с другой, он своими результатами заслужил право на неудачу. В конце концов, на чемпионате мира в борьбе с сильнейшими биатлонистами планеты тяжело постоянно оставаться на вершине.

Также по теме 12-я победа Фуркада: Логинов остался без медали в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км. Россиянам Александру Логинову, Евгению...

Например, тот же Фийон Майе, несмотря на высокую скорость, допустил четыре промаха и финишировал лишь седьмым. Тарьей Бё на последнем рубеже не закрыл две мишени и также остался без наград. А Симон Детьё вовсе лишь раз попал в топ-10 в личных гонках на текущем ЧМ. Логинов же сохраняет завидную стабильность и даже с пятью промахами сумел ворваться в число 15 лучших.

К тому же нельзя забывать, что на россиянина в отличие от его соперников оказывается колоссальное моральное давление. После победы в спринте на него буквально набросились оппоненты, которые с удовольствием вспоминали о допинговом прошлом и признавались, что не рады успеху Александра. Но Логинова это не сломило, и в гонке преследования он вновь показал высокий результат. Мало того, в двух первых гонках он допустил лишь один промах.

Ход же отечественного спортсмена и вовсе впечатляет. Ещё за три недели до первенства планеты саратовец был далёк от идеальных кондиций и не мог на равных соперничать с сильнейшими биатлонистами. Однако тренеры команды пообещали привести лидера в чувство и своё обещание сдержали. На первенстве планеты Логинов предстал чуть ли не сильнейшей версией себя. Чего стоит хотя бы спринт, где он ходом проиграл лишь Фийону Майе. И в дальнейшем не растерял скорость, хотя принял участие абсолютно во всех гонках.

При этом нельзя забывать, что ещё в январе россиянин испытывал серьёзные проблемы с локтем. Тогда он даже вынужден был пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. А перед началом сезона Логинов, по его собственному признанию, из-за боли не мог нормально подняться с кровати.

Таким образом, 15-е место Александра — не повод для серьёзной критики. У Логинова остаются хорошие шансы взять награды в масс-старте и эстафете. В этом плане два дня отдыха (в сингл-миксте россиянин участия не примет из-за дискомфорта в колене) придутся как нельзя кстати.

Лучший результат Поршнева в карьере и состав на эстафету

Не стоит излишне критиковать и других отечественных биатлонистов, в конце концов, трое из них попали в топ-15. С точки зрения борьбы в Кубке наций это хороший итог. Особенно порадовал Никита Поршнев, который с двумя промахами показал лучший результат в карьере на ЧМ и КМ — 11-е место. А ведь ранее он при идеальной работе на рубежах занял 21-ю строчку в спринте. И лишь в преследовании ещё один уроженец Саратова в сборной выглядел не лучшим образом. Таким образом, пока он полностью оправдывает доверие тренеров.

14-м на этот раз финишировал Евгений Гараничев. При этом он показал лучший ход в команде после Логинова. К сожалению, три промаха не позволили опытному спортсмену подняться выше, но он сумел впервые на нынешнем турнире забраться в топ-20.

Остаётся надеяться, что в оставшихся гонках российские мужчины не остановятся на двух наградах Логинова и пополнят медальную копилку сборной. В масс-старте шансы на это велики у самого Александра. Традиционно поборются россияне за призы и в эстафете.

Состав на неё пока вызывает много вопросов. Практически наверняка второй год подряд шанс выступить в данной дисциплине получит надёжный Поршнев. Судя по всему, выйдет на старт и 21-летний Карим Халили. Во всяком случае, в тренерском штабе прямо заявляют, что талантливый юниор не просто так приехал в Антерсельву. Компанию им, вероятно, составят Елисеев с Логиновым. Вдобавок Матвей, получивший лишний день отдыха, примет участие в сингл-миксте.