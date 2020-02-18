«У нас было столько шансов»: россиянки не смогли завоевать медали в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российские биатлонистки не сумели завоевать медали в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антерсельве. Подняться в тройку им помешала неудачная стрельба. Так, занявшая 13-е место Екатерина Юрлова-Перхт назвала причиной своих неудач на рубежах высоту.

Проблемы со стрельбой и оправдания Юрловой-Перхт

После удачного начала чемпионата мира и двух завоёванных Александром Логиновым медалей болельщики с оптимизмом ожидали женскую индивидуальную гонку. Во-первых, россиянки показали неплохой ход в пасьюте. Во-вторых, Екатерина Юрлова-Перхт в этом виде брала золото первенства планеты в 2015-м. А учитывая, в какой форме опытная спортсменка приехала в Антерсельву, от неё можно было ждать как минимум борьбы за награды.

Но, к сожалению, на этот раз девушек подвела стрельба. Казалось бы, именно в этом компоненте у них по ходу сезона проблем не возникало. Скорость россиянок не всегда радовала, но на огневых рубежах они были точны.

Однако на чемпионате мира о точной стрельбе женщин пришлось забыть. К индивидуальной гонке они подошли, в сумме имея 27 промахов в пассиве. После неё статистика значительно ухудшилась. Так, со старыми проблемами на стойке вновь столкнулась Юрлова-Перхт. Если на лёжке она была точна, то на стойке не закрыла сразу три мишени. А ведь даже с одной помаркой Екатерина могла быть второй.

«Очень настраивалась на эту гонку. Понимала, что с моим нынешним ходом можно показать хороший результат. Акцент был сделан на стрельбу. Лёжа всё получилось, а на стойке пока не могу найти себя. Но даже после двух промахов понимала, что нужно бороться. В чём сложность стрельбы в Антерсельве? Высота действует на организм. Порой не чувствуешь, как работают мышцы», — рассказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

«Сказалось волнение или горы»

Миронова с Куклиной допустили по четыре промаха. У Светланы, как и у Юрловой-Перхт, возникли традиционные неприятности на стойке, а вот работа Ларисы на рубежах стала неприятным сюрпризом. В Антерсельве самая надёжная спортсменка женской команды в данном компоненте допускает промах за промахом (всего десять).

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Наконец, Старых вовсе оставила незакрытыми сразу пять мишеней. Она начала гонку под последним 100-м номером и первый рубеж прошла на ноль, что тут же помогло ей включиться в борьбу за медали. К сожалению, на последующих рубежах она допустила по промаху, а на последнем — все три.

При этом соперницы дарили россиянкам отличную возможность подняться на подиум. Лишь 15-й с четырьмя промахами финишировала Тириль Экхофф, 21-й осталась Кайса Мякяряйнен, четыре мишени не закрыла традиционно самая быстрая Денизе Херрман.

Что касается скорости отечественных спортсменок, то здесь со знаком «плюс» отметилась Старых. Она показала 16-й ход (+1:24,8) и в этом компоненте уступила только Юрловой-Перхт (+1:19,9).

А вот преображение Мироновой в гонке преследования оказалось временным. В индивидуалке Светлана продемонстрировала лишь 22-й ход и опять много проиграла на последнем круге. Куклина вовсе уступила Херрман почти две минуты.

Не исключено, что некоторые из девушек могли просто устать, особенно Старых с Юрловой-Перхт, которые пробежали в Антерсельве уже по четыре гонки. Но молодой Кристине Резцовой тренерский штаб шанс пока так и не предоставил. А президент СБР Владимир Драчёв после финиша утверждал, что основные надежды возлагались на Старых и Куклину.

«Я бы сказал, что это гонка неиспользованных возможностей, ведь у нас было столько шансов. Наши девочки могут стрелять, наверное, сказалось волнение или горы, поскольку ход у них очень хороший, они все добавили в нём. Надежда была на Старых и Куклину. Лыжи сделали, а компонент стрельбы девочки не доработали», — посетовал Драчёв.

Победу же вновь удалось отпраздновать Доротее Вирер. Итальянку многие списали со счетов после двух промахов на первых рубежах, но впоследствии она ошибок не допускала и на финише на две секунды улучшила время не закрывшей всего одну мишень Ванессы Хинц. В свою очередь немка впервые в карьере поднялась на подиум ЧМ. В активе хозяйки соревнований уже три награды (два золота и одно серебро).

А вот Марте Олсбу Рёйсланд завоевала четвёртую. Она первенствовала вместе со сборной Норвегии в смешанной эстафете, затем выиграла спринт и, наконец, взяла бронзу в пасьюте и индивидуалке.